FIFA 20: EA Sports divulga i dati sensibili dei giocatori

Non c’è pace per FIFA 20. Dopo i commenti dei giocatori irritati per la modalità carriera non propriamente prestante, ora EA Sports torna nell’occhio del ciclone per via di un errore del suo sito ufficiale, che ha permesso la divulgazione di dati sensibili dei giocatori.

FIFA 20: cos’è successo esattamente

Il tutto è avvenuto durante le iscrizioni delle Global Series del gioco di casa Electronic Arts. Al momento dell’iscrizione, nel modulo erano presenti le informazioni degli altri giocatori tra cui ID, email, residenza e ovviamente la data di nascita. Una fuga di dati che probabilmente avrà delle ripercussioni su publisher e sviluppatore del simulatore calcistico.