Cyberpunk 2077: sguardo ravvicinato alla statua di V

CD Projekt RED ha deciso di divulgare un video tramite i propri canali social riguardanti la statua di V, che farà parte della Collector’s Edition di Cyberpunk 2077. Il filmato è uno showcase, che mostra direttamente il prezioso oggetto che farà parte dell’edizione per collezionisti dell’action-GdR di casa CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077: alla scoperta dei dettagli

Una breve introduzione e poi via, sia parte. CD Projekt RED non perde tempo e ci mostra immediatamente la statua, con V (in versione maschile) in sella alla sua motocicletta, nell’intento di sparare a qualche nemico. Si tratta davvero di un gran bel pezzo da collezione, che potete visionare anche voi grazie al video disponibile in calce alla notizia: buona visione!

