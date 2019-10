Pokémon Spada e Scudo: The Pokémon Company chiarisce la questione delle palestre

In seguito all’annuncio di 18 palestre di Pokémon Spada e Scudo, diversi giocatori sono rimasti stupiti dalla scelta di adottare un numero così elevato all’interno della produzione, che sarà disponibile sul mercato dal 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Però, sulla questione, è intervenuta direttamente The Pokémon Company, la quale rivela di esserci stato un fraintendimento durante l’intervista su Game Informer riguardanti alcuni dettagli della produzione.

Pokémon Spada e Scudo: le palestre saranno 8

Andando nello specifico, la compagnia ci spiega che nella storia, il giocatore potrà cimentarsi in delle palestre, dove quest’ultime fungeranno esclusivamente per il proseguimento della storia principale. Quindi, le palestre in totale saranno 8, dove i giocatori potranno raccogliere gli stemmi per sfidare i capipalestra, dando l’opportunità all’utente di prendere parte alla Champion Cup.

