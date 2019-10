Death Stranding: quasi ufficiale il doppiaggio in italiano?

Nella giornata di ieri è stato pubblicato The Drop, il penultimo trailer di Death Stranding. Ebbene, a differenza dei precedenti video del gioco, questa volta il filmato è stato interamente doppiato in italiano e ricaricato dai canali social di PlayStation Italia. Una conferma che il titolo sarà completamente giocabile nella nostra lingua, incluso il parlato?

Death Stranding: confermato il doppiaggio in francese

Per ora la mano sul fuoco non possiamo ancora mettercela, ovviamente. Resta il fatto però che anche in Francia il modus operandi è stato lo stesso: trailer pubblicato e doppiato interamente in francese, con tanto di conferma del doppiaggio nella lingua d’oltralpe. Insomma, pare che oramai ci siamo: restiamo ovviamente in attesa di una comunicazione ufficiale ma è molto probabile che l’italiano sarà una delle lingue scelte da Kojima per il suo ultimo titolo.