Torniamo ancora una volta a parlare di Code Vein. Dopo avervi spiegato come ottenere tutti i finali e tutti i codici sanguigni, questa volta parleremo di come ottenere ed accedere a tutte le mappe delle profondità, i dungeon speciali di Code Vein. Come sempre, prima di procedere alla lettura di questa nostra ennesima guida, vi invitiamo caldamente a conoscere il nostro giudizio sull’action-rpg di Bandai Namco, con la recensione disponibile ovviamente sul nostro sito. Ad ogni modo, il titolo propone oltre ai dungeon regolari, proponendo una struttura leggermente diversa da quella che già conosciamo. Noi di Gamesvillage vi guideremo all’ottenimento di tutte le mappe dei dungeon delle profondità, che dovrete puntualmente consegnare a Davis nella base, il quale vi darà accesso a questi livelli speciali.

Code Vein: guida a tutte le mappe delle profondità

Le profondità in Code Vein sono dei dungeon extra sbloccabili attraverso delle mappe che dovrete consegnare a Davis. Esse si possono ottenere tramite il completamento di una missione secondaria oppure attraverso l’esplorazione, niente di più semplice. Questi dungeon per essere completati richiedono la sconfitta di un boss, situato dietro una porta sbloccabile con delle chiavi. Queste chiavi si trovano nelle altre diramazioni della mappa, a volte le troverete esplorando normalmente, altre invece le otterrete sconfiggendo i mini boss di quel livello. Il nostro consiglio ovviamente è quello di affrontare questi dungeon una volta che avrete terminato la storia, così eliminare qualsiasi boss con nochalance. A seguire troverete la lista completa dei dungeon e un video che vi guiderà verso l’obiettivo!

Covo dei morti: troverete la mappa nei sotterranei della città in rovina, al vischio del Crocevia esterno.

Covo dell’oscurità: anch’esso lo troverete più avanti del Crocevia esterno, verso Rovine della città, entrata.

Città del sacrificio: troverete questa mappa Trincee rinsecchite, al vischio della Nave in rovina, interno. Salite la scala e la troverete dinanzi ai vostri piedi.

Piena dell’impurità: troverete questa mappa nella strada tra Rovine del parco e Cattedrale del Sangue sacro, entrata, poco più avanti della fonte delle lacrime di sangue ripristinato durante la storia. Dopo aver salito la scala, giratevi subito di spalle e troverete una piccola area: lì raccoglierete la mappa.

Piena turbinante: questa mappa vi verrà consegnata dal mercante Shang al Crocevia esterno, per ottenerla dovrete parlare con lui, ma prima di tutto, assicuratevi di essere arrivati almeno al Crinale delle anime congelate. Nel caso interagendo non vi dovesse dare alcuna mappa, provate a completare qualche altra quest secondaria e tornare nuovamente da lui, oppure acquistate degli oggetti di valore da lui. Ad ogni modo, sarà Shang a darvi la mappa.

Rupi della ruggine: per ottenere questa mappa, dovrete completare le side quest del redivivo altezzoso che incontrerete nel Parcheggio per la prima volta. Completate la sua side quest nel Centro città in rovina, dopodiché si sposterà nella Nave in rovina, interno delle Trincee rinsecchite. Completate anche qui la sua side quest ed egli vi consegnerà la mappa.

Bianco silenzio: questa mappa vi verrà consegnata da Shang dopo aver completato il dungeon Piena turbinante.

Grotta degli Aracnidi: questa mappa vi verrà consegnata da Gustav nella Caverna cinerea, al vischio Rovine dell’accumulatore. Per farlo apparire lì, dovrete prima completare la sua side quest nelle Trincee rinsecchite.

Rovine Nebbiose: troverete questa mappa alla Guglia della cripta, vi basterà vedere il video per raggiungere l’esatta ubicazione.

Rovine Rocciose: dovrete portare a termine le missioni secondarie del Redivivo Altezzoso (l’oggetto richiesto dalla sua ultima missione si trova nel ricordo del vostro redivivo, alla base delle forze militari) e le side quest di Richard. Una volta che avrete portato a termine le missioni secondarie di entrambi, tornate da Richard alla Caverna naturale, abissi nella prima area di gioco. Interagendo con lui, vi consegnerà la mappa.

Distretto Zero: dopo aver sconfitto il boss Cavaliere della Regina rinato alla Periferia del governo provvisorio, proseguite il sentiero e scendete le scale, lo troverete davanti a voi.

Distretto del Vuoto: troverete quest’ultima mappa al Centro del governo provvisorio, seguite il video per l’esatta ubicazione.

Consegnate le mappe a Davis per accedere a tutti i dungeon!