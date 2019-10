ROG Strix Carry: svelato il mouse portatile Asus

ASUS ROG ha lanciato sul mercato ROG Strix Carry, un device progettato per sia per il gaming che per le sessioni di lavoro in viaggio. Si tratta mouse gaming che possiede tutte le caratteristiche di Gladius II Origin, ma dalle dimensioni decisamente più contenute, che lo rendono quindi ideale per qualsiasi attività in mobilità.

Il mouse ROG Strix Carry è perfetto per qualsiasi utilizzo grazie alla doppia connettività, attraverso Bluetooth LE oppure a 2,4 GHz, con un ritardo di appena 1ms. Con la connessione Bluetooth, Carry raggiunge un’autonomia di oltre 300 ore, mentre a 2,4 GHz arriva a circa 200 ore. Il device misura appena 101x64x36 mm ed è dotato di una comoda custodia protettiva per proteggerlo dagli urti. È dotato inoltre dello stesso sensore ottico Pixart PMW3330 del ROG Pugio che può raggiungere i 7.200 DPI, impostabili velocemente tramite un pulsante sul dorso del mouse.

Gli interruttori Omron, posti sotto i pulsanti principali destro e sinistro, sono garantiti per 50 milioni di clic ed è possibile sostituirli in modo semplice e veloce in caso si preferisca un feedback differente. Grazie al software proprietario ROG Armoury è possibile riprogrammare i pulsanti ed altri aspetti, oltre a poter tenere sotto controllo il livello di carica, salvare più profili e cambiare le impostazioni in base all’applicazione utilizzata.

ROG Strix Carry unisce un’ottima perfomance ad una discreta portabilità

ROG Strix Carry è disponibile adesso al prezzo di 74,90 euro.