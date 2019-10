Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft rimuove (per ora) le microtransazioni

Nel corso dell’accesso anticipato , molti giocatori hanno notato alcune microtransazioni per Ghost Recon Breakpoint. Chiamate comunemente come salva tempo, si trattava di boost per l’esperienza e le skill ma dopo l’insorgere arrabbiato della community Ubisoft le ha rimosse. Almeno per ora, perché sì: ritorneranno in futuro.

Ghost Recon Breakpoint: ecco cos’è successo

Come comunicato da Ubisoft, le microtransazioni nel gioco torneranno. Sono semplicemente state pubblicate in anticipo per errore. Le microtransazioni in oggetto, infatti, andranno online dopo il lancio previsto per oggi, per facilitare chiunque si approcci al gioco appunto dopo la sua uscita, facilitando così la possibilità di raggiungere l’end game per cominciare a giocare in cooperativa. Vi ricordiamo, infine, che la nostra recensione dello shooter di Ubisoft è disponibile a questo indirizzo.