Ghost Recon Breakpoint Video Recensione

Ghost Recon Breakpoint, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

Ghost Recon Breakpoint non è un titolo capace di stupire, ma è certamente quel tipo di gioco solido capace di intrattenere per ore e ore. La campagna mette in scena una storia ottimamente scritta, in linea con la firma di Tom Clancy, ma incapace di reggere, da sola, il peso dell’intera esperienza ludica. I meriti del gioco sono, se mai, da ricercare in altri lidi. Ovvero, nell’ampiezza della mappa, nella credibilità degli scenari, nella necessità di cooperare con un gruppo di amici. Ecco, Breakpoint il meglio dell’offerta lo concede proprio ad un certo tipo di utenza, già innamorata di Wildlands, della serie e, più in generale, ad un certo tipo di videogioco. Enorme, immenso, ricco di cose da fare e da metabolizzare. Non sempre rifinito alla perfezione. In attesa di valutare con pazienza quanto l’endgame e le missioni stagionali avranno effettivamente da offrire, Breakpoint sembrerebbe davvero essere un degno erede di Wildlands. Più grasso e più grosso, imperfetto per sua stessa natura e, comunque, più bello da vedere. Una sorta di luna park per aspiranti Ghost che farà felici i fan della serie.