Call of Duty Mobile supera i 35 milioni di download

Dopo il recente debutto di Call of Duty Mobile sui dispositivi mobile iOS e Android, il titolo continua essere particolarmente apprezzato dai giocatori, superando persino 35 milioni di download. Un traguardo sicuramente non da poco per l’opera sparatutto, la quale si conferma come una delle applicazioni più scaricate in ben 100 paesi in tutto il mondo su iOS.

Call of Duty Mobile: ecco le dichiarazioni del Presidente di Activision

Ad annunciare questo agognato traguardo ci ha pensato direttamente Activision, dove il Presidente della compagnia, Rob Kostich, ha dichiarato:

La risposta dei fan su Android e iOS è stata incredibile. Call of Duty Mobile ha già superato i 35 milioni di download ed è sulla strada per diventare l’app iOS numero 1 nella classifica generale dei download, non solo tra i giochi, ma anche tra tutte le app, in 100 paesi. Questa è un’esperienza incredibilmente divertente, e siamo solo all’inizio. Congratulazioni ai team di Activision e dei nostri partner Tencent’s TiMi Studios per aver realizzato un gioco così bello per i giocatori. Un ringraziamento speciale ai nostri fan per il loro continuo supporto. C’è da aspettarsi tante cose mentre rilasciamo più contenuti e aggiornamenti.

