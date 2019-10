The Last of Us Part II: ecco perché lo sviluppo del titolo è durato così tanto

Sicuramente The Last of us Part II è uno dei titoli più attesi per l’inizio del 2020, dove l’esclusiva PlayStation 4 sarà disponibile nei negozi dal 20 febbraio. Nonostante ciò, molti giocatori si stanno ponendo una domanda: come mai il tempo di sviluppo del titolo è durato così tanto?

The Last of Us Part II: ecco le dichiarazioni di Neil Druckmann

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Neil Druckmann, Creative Director, il quale ha dichiarato:

Non avevamo deciso di renderlo il nostro progetto più grande, ma volevamo semplicemente raccontare questa storia, che poi si è rivelata talmente ambiziosa da diventare il nostro gioco più grande. Ed ecco perché ci è voluto il tempo che ci è voluto. La storia che ci è venuta in mente quattro anni fa è molto complessa, ha un grande cast di personaggi. L’essenza è semplice, ma il modo in cui si evolve, con i suoi colpi di scena e svolte, è molto complesso. Ci serviva più tempo per le cutscene, ci servivano più location, più tipi di nemici. Quindi le sue dimensioni hanno continuato a crescere.

