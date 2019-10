Intel Xe: la scheda grafica arriverà a giugno 2020?

Sembra che a breve tutti gli amanti dei prodotti Intel potranno mettere le mani sulla scheda grafica Intel Xe nel corso dell’estate del prossimo anno. Raja Koduri, Senior VP e Chief Architect presso l’azienda, ha rilasciato un post sul suo profilo Twitter riguardante l’arrivo del prodotto in questione.

Koduri ha quindi inserito nel post in questione la propria Tesla Model X, dotata di una targa che riporta la scritta “THINKXE“, insieme alla data “giugno 2020“. Tutti questi elementi, uniti al fatto che la fonte abbia taggato IntelGraphics, lascia ben pochi dubbi sulle intenzioni dell’autore. A questo punto risulta quantomeno lecito aspettarsi l’arrivo della scheda grafica a giugno dell’anno prossimo, anche se non sono state ancora fornite conferme ufficiali in merito.

Intel Xe potrebbe giungere a giugno 2020

Non rimane quindi altro che attendere i prossimi mesi per conoscere tutti i dettagli sulla misteriosa scheda grafica Intel.

