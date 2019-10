Intellivision Amico e quei 10 comandamenti per gli sviluppatori

Intellivision Amico sarà una console per tutti, che permetterà di respirare quell’aria anni ’90 in chiave moderna. Per permettere ciò è però necessario che gli sviluppatori lavorino seguendo un preciso modello di game design, ovvero quello che l’azienda definisce come i 10 comandamenti per lo sviluppo di giochi sulla sua piattaforma.

Intellivision Amico: ecco i 10 comandamenti

Si comincia dal primo, il più importante probabilmente: ogni gioco deve essere per tutti, al massimo entro e non oltre il rating E10+ (da dieci anni in su negli Stati Uniti). Una regola importante, che permetterà a tutto il pubblico di essere incluso nel salotto di casa. La qualità è poi fondamentale: per essere lanciato sulla console il titolo dovrà ottenere almeno il punteggio di 7 su 10. Vietati invece i DLC oppure le microtransazioni: l’esperienza di gioco dovrà essere quella definitiva una volta acquistato il titolo.

Ecco tutti e dieci i comandamenti di game design:

Tutti i giochi devono avere un rating E o E10 Ogni gioco deve essere facilmente giocabile senza istruzioni complesse o lunghe Ogni gioco deve essere bilanciato per permettere a qualsiasi persona di divertirsi Ogni gioco deve ottenere almeno 7 su 10 della nostra scala di Controllo Qualità Ogni gioco deve costare di meno di 10 Dollari Ogni gioco deve supportare i controller proprietari Ogni gioco deve essere in 2D o 2.5D (i modelli 3D sono ok ma niente free roaming) Ogni gioco deve essere un’esclusiva. Anche i porting dovranno essere unici in qualche maniera No assoluto a microtransazioni o DLC Ogni gioco deve incorporare il multiplayer locale, la cooperativa o una modalità versus