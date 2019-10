Batman: il prossimo videogioco sarà orfano del doppiatore statunitense

Il prossimo gioco di Batman, attualmente in sviluppo presso Warner Bros. Games Montreal, sarà orfano del doppiatore statunitense originale. Ad annunciarlo è lui stesso, durante una intervista con i colleghi di Joe.

Batman: Kevin Conroy non sarà della partita

Pur essendo un annuncio piuttosto importante, per molti è davvero scontato. Kevin Conroy infatti ha doppiato solamente la serie principale di Arkham, mentre invece non venne convocato per lo spin-off, prodotto sempre da Warner Bros. Games Montreal. Molto probabilmente a dare la voce all’Uomo Pipistrello nella versione USA del titolo ci sarà Roger Craig Smith, impegnato appunto nei lavori su Arkham Origins.