Esports Racing Arena a Miami

Millennial Esports ha annunciato l’intenzione di costruire un’arena da corsa dedicata a Miami, in Florida, e ha raccolto $ 2,8 milioni di dollari in finanziamenti privati ​​per completare la costruzione.

La struttura aprirà nel 2020 con 30 configurazioni di corse Esport e un simulatore full-motion full-size per l’addestramento dei conducenti di auto da corsa nella vita reale. La competizione mondiale per giocatori più veloci di Millennium Esports è stata creata in collaborazione con McLaren e inizierà le sue finali questo mese.

La società ha assicurato $ 2,8 milioni di finanziamenti per l’edilizia privata per costruire la struttura di 12.000 piedi quadrati, che includerà 30 configurazioni del simulatore eRacer di Allinsports per la concorrenza degli sport. Ospiterà anche un simulatore full-size full-motion che ricrea la sensazione di guidare una vera auto da corsa.

Millennial Esports spera di aprire la struttura nel 2020 nel quartiere dei divertimenti di Wynwood a Miami, con i piani per la costruzione di ulteriori arene internazionali per gli Esport in seguito. La struttura di Miami sarà utilizzata per addestrare sia i conducenti di Esport che i conducenti di auto da corsa tradizionali.

