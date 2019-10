Red Bull in partnership con Riot game

Red Bull sarà il partner ufficiale per le bevande energetiche per gli eventi globali della League of Legends , a partire dal Campionato mondiale di quest’anno. Gli eventi includeranno un’area giocatore a marchio Red Bull, bottiglie a tema League of Legends e posizionamenti nelle trasmissioni.

Per la prima volta, un giocatore dilettante della League of Legends sarà in grado di competere nell’evento All-Star qualificandosi attraverso la competizione Red Bull Player One.

Si sta espandendo la sua partnership con Riot Games oltre l’Europa e il Brasile per supportare gli eventi di Esport globali dell’editore nel corso del prossimo anno. In qualità di partner ufficiale per le bevande energetiche, e sosterrà la League of Legends Invito a metà stagione, All-Star Event e i Campionati del mondo , quest’ultimo dei quali ha iniziato la sua fase di play-in questa settimana. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Red Bull produrrà bottiglie di bevande con le illustrazioni del gioco che saranno presenti sul palco. Un’area giocatore sarà inoltre fornita durante gli eventi per le squadre concorrenti e la loro gestione. Sebbene non siano stati elencati dettagli specifici, l’annuncio menziona posizionamenti in onda, inclusi spot di contenuti video e Baron Power Play.

Per la competizione annuale All-Star del gioco, Red Bull ospiterà il party after party ufficiale e un giocatore dilettante guadagnerà un punto jolly vincendo l’evento 1v1 Red Bull Player One.

Naz Aletaha, responsabile di Global Partnerships e BD for Riot Games, ha dichiarato:

Red Bull è stato per lungo tempo un supporto di sport, Esport e giochi, la loro profonda comprensione e apprezzamento della cultura del gioco e il loro desiderio di alzare continuamente l’asticella per i fan li rendono un partner ideale.