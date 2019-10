Nielsen svela i dati delle finali di OWL

La domenica di Overwatch League Grand Finals ha attirato un totale di pubblico (TAD) di 472.000 spettatori negli Stati Uniti attraverso piattaforme digitali e lineari, un aumento significativo rispetto allo scorso anno, secondo i dati Nielsen rilasciati dalla proprietà.

Nielsen rilascia i dati delle finali di Overwatch League

Il secondo campionato annuale è andato in onda negli Stati Uniti digitalmente su Twitch e in TV via ABC. La lega ha dichiarato che il pubblico combinato per gli Stati Uniti è aumentato del 41% rispetto allo scorso anno, quando l’evento al Barclays Center è andato in onda su ESPN e DisneyXD .

La cifra relativa esclusivamente alla TV era una valutazione finale di 0,2 e 300.000 spettatori. La cifra totale di TAD negli Stati Uniti includeva 182.000 spettatori nella demo del 18-34, che è cresciuta del 13% rispetto allo scorso anno, mentre il pubblico globale di TAD era di 1,12 milioni, in crescita del 16% rispetto al ’18.

Il campionato ha spinto a pubblicare i dati sul pubblico minuto minuto verificati da Nielsen nel tentativo di aiutare sponsor, investitori e media a fare un confronto equo tra la proprietà degli sport e gli sport tradizionali.