Disrupt Gaming in partnership con Thermaltake

L’organizzazione nordamericana Disrupt Gaming ha siglato un accordo di partnership con il produttore di hardware taiwanese Thermaltake. I due hanno centrato la partnership attorno allo “sviluppo di periferiche e contenuti di alta classe” tra di loro.

Thermaltake è noto per la produzione di componenti e prodotti per PC, una parte dei quali probabilmente equipaggerà l’organizzazione con sede in Texas e i suoi team in Rainbow Six e Tekken.

Jim Tien, Community Manager di Thermaltake ha ammirato le aspirazioni del suo nuovo partner:

Abbiamo notato Disrupt Gaming come una delle principali organizzazioni di Rainbow Six Siege e Tekken. Siamo molto entusiasti di aumentare la consapevolezza del nostro marchio per i rispettivi destinatari. Non vediamo l’ora di supportare Disrupt nei loro sforzi per diventare un’organizzazione di Esport di Campionato.

Dalla sua fondazione nel marzo 2018, l’organizzazione ha stretto collaborazioni con il produttore di sedie da gioco Raynor Gaming e con un’altra società di ingegneria hardware, Victrix, nota per i controller e le cuffie da combattimento.

Austin Jones, General Manager di Disrupt Gaming, ha parlato di più sull’affare: