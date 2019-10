Fondata la Esports Performance Academy

Esports Performance Academy , una società che lavora con scuole e università a Dallas e Fort Worth per sviluppare il futuro talento degli Esports, è stata lanciata. È stata fondata da Andrew Cooley e Andrew English , ex-alunni di Infinite Esports & Entertainment, ex società madre di OpTic Gaming e Houston Outlaws.

Cooley è l’ex capo allenatore del team LCS Academy di OpTic Gaming, che in seguito è diventato presidente della GG Esports Academy (GGEA), una società focalizzata sullo sviluppo di proprietà di Infinite Esports & Entertainment.

L’inglese ha lavorato per GGEA nello sviluppo del business e come coordinatore del supporto di squadra, aiutando a gestire il team di League of Legends, supervisionando il budget e le spese del programma, lavorando con Cooley sulla strategia e altro.

Cooley ha commentato il lancio in una versione:

Vogliamo legittimare il coaching degli Esports, accelerare rapidamente le prestazioni e il miglioramento dei giocatori e dare alla nuova generazione tutto ciò che non avevamo mentre avanzavamo lungo il percorso verso il gioco professionale. Il nostro obiettivo è stabilire nuovi standard per l’industria. È un momento cruciale, poiché ci sono ancora risorse minime che si concentrano su questo e in genere ciò che esiste viene eseguito in modo improprio.

Esports Performance Academy attualmente lavora con artisti del calibro della Texas Wesleyan University e del Dallas Independent School District, contribuendo a trasformare gli studenti in futuri professionisti e preparandoli per una carriera che va oltre la competizione.