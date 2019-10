Hearthstone: 23 carte wild tornano in standard

Blizzard ha ufficializzato il nuovo evento a tempo limitato di Hearthstone con tutti i dettagli. Dall’8 al 30 ottobre arriva infatti l‘Incubo delle Tombe, che porterà all’interno del formato standard 23 carte che erano finite in wild. 2 specifiche per classe e 5 generiche leggendarie, questa la la lista:

Druido:

Mago:

Paladino:

Cacciatore:

Sciamano:

Ladro:

Sacerdote:

Stregone:

Guerriero:

Generiche:



Hearthstone: tornano, ma per un tempo limitato

Queste carte saranno disponibili solo durante l’evento, ed ogni giocatore ne riceverà delle copie gratis (che non possono però essere disincantate o create). L’evento porterà oltretutto tre risse uniche (una per ogni settimana) e tornerà l’arena a due classi. Poi ci saranno missioni leggendarie e ricompense per l’accesso, con un pacchetto da 5 buste (2 di Salvatori di Uldum, 2 di Ascesa delle Ombre e 1 di Sfida di Rastakhan). Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli.

