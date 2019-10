Marvel’s Avengers: Kamala in azione nel nuovo trailer

Durante il recente Comic-Con tenutosi a New York Square Enix ha diffuso un nuovo, entusiasmante trailer di Marvel’s Avengers. Al suo interno viene mostrata per la prima volta in azione la giovane Kamala Khan, intenta a riunire il gruppo di eroi dopo i tragici avvenimenti dell’A-day.

Dopo i tragici fatti che hanno portato alla presunta morte di Captain America le onde diffuse dall’esplosione hanno donato alla fan degli Avengers dei poteri quantomeno peculiari, che le permettono di allungare ed ingrandire il proprio corpo a piacimento. Nel video è possibile quindi vedere Kamala intenta ad esplorare la città e a combattere diversi nemici con le sue nuove abilità. Ella riesce poi a trovare Bruce Banner e Tony Stark, per aiutarli ad assemblare nuovamente l’eroico gruppo, grazie a delle “prove” da lei trovate tramite Hacking.

Kamala Khan diventa gigantesca nel nuovo trailer

L’uscita di Marvel’s Avengers è prevista per il prossimo 15 maggio, per cui non rimane altro che attendere tale data per conoscere ogni dettaglio sul gioco sviluppato da Eidos Montreal e Crystal Dynamics.