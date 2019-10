Marvel’s Iron Man VR arriva a febbraio 2020

Nel corso del New York Comic-Con è stata annunciata la data di uscita di Marvel’s Iron Man VR. L’annuncio è arrivato accompagnato da un trailer che mette in risalto la storia del nuovo gioco per PlayStation VR e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Marvel’s Iron Man VR: tutte le edizioni e la data di uscita

Il gioco arriverà il 28 febbraio 2020, in due diverse edizioni. Una standard, che includerà il gioco e sarà disponibile anche in versione retail e una Digital Deluxe Edition, che sarà disponibile solamente in digitale e includerà i seguenti contenuti:

Il gioco base

Quattro Deco Armors

12 punto di ricerca

La soundtrack

Il tema per PlayStation 4

Vi lasciamo al nuovo filmato, disponibile in calce alla notizia: buon visione.

