Servant: trailer della serie Apple TV di M. Night Syamalan

L’elenco delle produzioni che saranno presenti sulla piattaforma streaming Apple TV Plus si sta facendo davvero corposo ed interessante. Durante il recente Comic-Con di New York l’azienda americana ha mostrato un brevissimo teaser trailer di Servant, una nuova serie thriller diretta da M. Night Syamalan.

La storia ruota attorno ad una coppia (interpretata da Lauren Ambrose e Toby Kebbell) residente in Philadelphia, la quale sfortunatamente perde il proprio nascituro in circostanze non ancora note. Per superare tale lutto i due si sottopongono ad una terapia d’urto, che prevede l’utilizzo di un neonato artificiale da accudire. Per fare ciò viene ingaggiata una badante, ma dopo il suo arrivo nell’abitazione iniziano ad accadere fatti decisamente strani ed inusuali. Sul palco del NYCC lo stesso Syamalan ha dichiarato che per raccontare l’intera vicenda dovrebbero essere girate esattamente 60 puntate dello show Apple TV Plus, dando vita così a 6 stagioni da 10 ciascuna.

The Servant è la prima serie del regista di Split e Glass

Nonostante l’azienda non abbia ancora confermato il rinnovo per così tanti episodi la determinazione del regista fa presagire un piano a lungo termine solidamente strutturato, in pieno stile Syamalan. Nell’attesa dell’arrivo di un trailer più dettagliato vi lasciamo quindi al teaser trailer della serie Apple TV Plus, che giungerà sul servizio il prossimo 28 novembre.