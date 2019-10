Crash Team Racing: un kart speciale per supportare i veterani di guerra

Oltre ai nuovi eventi legati ad Halloween, Activision ha rilasciato un nuovo kart a pagamento per Crash Team Racing Nitro Fueled. Il nuovo veicolo è già disponibile per l’acquisto e tutti i proventi andranno a finanziare una buona e sentita causa almeno in Nord America.

Il nuovo kart è disponibile per l’acquisto a circa 5 Dollari. Tutti i proventi serviranno a supportare i veterani di guerra statunitensi, uno degli argomenti più sentiti negli Stati Uniti d’America. Ovviamente Activision ha già rilasciato un video di gameplay che ritrae il kart in azione: lo trovate in calce alla notizia. Vi auguriamo una buona visione e fateci sapere se avete deciso di acquistare il nuovo veicolo.

We are thrilled to present the Firehawk kart, the first airplane-themed kart for Crash Team Racing Nitro-Fueled! Support vets with this special in-game item, available in the PlayStation™ Store, the Microsoft® Store, or the Nintendo eShop. Learn more: https://t.co/5XzpbCunNM pic.twitter.com/lq02hhfw0t

— Call Of Duty Endowment (@CODE4Vets) October 4, 2019