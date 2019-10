The Legend of Zelda Link’s Awakening ha conquistato l’Europa

Possono bastare 72 ore per riuscire a vendere oltre 430.000 copie? Assolutamente sì: ce l’ha fatta The Legend of Zelda Link’s Awakening, che nella sua prima settimana di lancio è riuscito a far innamorare i giocatori europei.

The Legend of Zelda Link’s Awakening: i dati esaminati nel dettaglio

Stando a quanto riportato (per errore) dalla divisione tedesca di Nintendo, il nuovo gioco per Switch è riuscito a vendere più di 430.000 copie in tutta Europa in appena tre giorni dal lancio. Nessun altro titolo, ad eccezione di Super Mario Maker 2, Astral Chain e New Super Mario Bros. U Deluxe è riuscito ad ottenere un simile risultato. Numeri sicuramente importanti, confermati anche dalle vendite avvenute nel nostro paese: questa volta la casa di Kyoto ha davvero conquistato il Vecchio Continente.