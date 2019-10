Astral Chain: il nuovo trailer offre un’anteprima completa del gioco

È passato ormai un mese dal debutto su Nintendo Switch di Astral Chain, il nuovo titolo action di PlatinumGames. Quest’avventura hack and slash è stata particolarmente apprezzata dalla critica e dai giocatori, che ne hanno particolarmente apprezzato il gameplay e, nello specifico, il sistema di combattimento. Ora che i tempi sono maturi, Nintendo ha deciso di rilasciare un corposo trailer di overview che introduce l’ambientazione e analizza tutti gli aspetti del gioco, fornendo anche qualche indicazione utile per i nuovi arrivati.

Astral Chain: un nuovo trailer per scoprire il gioco

In circa sei minuti, il video esplora i contenuti dell’opera di PlatinumGames, partendo da un’introduzione alla storia fino ad entrare nei veri e propri dettagli del gameplay. Per chi non conosce ancora nulla di questo gioco e vorrebbe scoprirlo, questi consente di avere un’anteprima molto completa. Al centro di questa presentazione ci sono i Legion, le armi viventi a disposizione dei protagonisti. Tra seguire tracce, muoversi velocemente da un punto all’altro della mappa e combattere pericolose creature, questi compagni sono il cuore di Astral Chain. Senza perderci in altre parole, vi lasciamo alla visione del trailer e, se desiderate conoscere la nostra opinione, alla nostra recensione del titolo.