The Last of Us Part II: le decisioni passate di Joel hanno influito sul rapporto con Ellie

In questi giorni, Naughty Dog sta fornendo numerose informazioni riguardanti The Last of Us Part II, titolo che arriverà negli scaffali dei negozi dal 21 febbraio in esclusiva su PlayStation 4. La compagnia ha rivelato dei dettagli interessanti riguardanti il rapporto tra Joel ed Ellie, dove quest’ultimo nel nuovo ed atteso capitolo sia stato compromesso dalle scelte passate adottate da Joel.

The Last of Us Part II: ecco le dichiarazioni di Naughty Dog

Intervistato recentemente da The Hollywood Repoter, Neil Druckmann, Creative Director, ha rilasciato le seguenti parole:

Il peso degli eventi, le scelte fatte nel primo gioco stanno arrivando nel secondo capitolo. Ovviamente, Joel è ancora molto capace. Quest’uomo è sopravvissuto per molti, molti anni in questo mondo brutale. Come va a finire, dovrai aspettare e vedere.

Insomma, secondo le parole del Creative Director del gioco, dovremo aspettare di mettere il titolo tra le mani per scoprire quale sarà il destino futuro che aspetta a Joel ed Ellie.

