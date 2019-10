Destiny 2 Una Nuova Luce: dieci consigli per iniziare

Destiny 2 Una Nuova Luce è stato lanciato qualche giorno fa insieme all’espansione Ombre dal Profondo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori finalmente hanno la possibilità di provare tutte le novità principali della versione free-to-play dedicata al titolo targato Bungie. In questa guida, vi daremo qualche consiglio su come muovere i primi passi nella produzione, fornendovi una panoramica generale dell’opera online. Prima di procedere, però, vi ricordiamo che sul sito potete leggere la nostra recensione sull’edizione proposta dalla software house statunitense. Detto questo, iniziamo coi consigli utili: buona lettura!

Salite di livello con il Pass Stagionale

Il Pass Stagionale rappresenta una delle novità più interessanti dell’anno 3 di Destiny 2, offrendo la possibilità ai giocatori di ottenere degli oggetti con una progressione simile ai battle royale noti: Apex Legends, Fortnite, Realm Royale e tanti altri, difatti l’utente può arrivare ad un livello massimo, che anche in questo caso è il 100, sbloccando nel frattempo – ad ogni nuovo livello – alcune utili ricompense. Per riuscire ad avanzare, noi dovremo semplicemente portare a termine delle taglie, grazie alle quali poter salire rapidamente per raggiungere il livello desiderato (guardate appena più in basso).

Ottenete e riscattate tutte le taglie

Ancor prima dell’uscita de I Rinnegati, lo scorso anno, Bungie ha reintrodotto il sistema delle taglie, che permettono di ottenere punti esperienza – i quali servono per livellare il pass annuale – materiali e altri oggetti utili. Noi vi raccomandiamo di prenderle tutte dai rispettivi NPC, tra cui Avanguardia, Crogiolo, Armaiolo, Armeria Nera, Azzardo (sulla Torre) oltre a quelle disponibili dai vendor sparsi nelle varie destinazioni presenti nel gioco. Quest’ultime serviranno non solo per far salire il Pass Stagionale, una delle novità introdotte recentemente, ma risulteranno estremamente utili atte al completamento delle sfide o trionfi. Ogni volta che fate l’accesso a Destiny 2, ricordate di fare incetta di taglie!

Portate a termine le sfide

Appena avrete finito la campagna principale scoprirete tutta una serie di attività da portare a termine. Il nostro consiglio è quello di focalizzarvi sulle sfide che potete gestire dagli NPC e non solo, le quali vi permetteranno di far salire ulteriormente il vostro livello potere. Quest’ultimo garantirà non solo resistenza e attacco maggiori, ma vi servirà anche per riuscire a completare alcune attività particolarmente ostiche da portare a termine, poiché i nemici saranno ad un level cap maggiore.

Farmate e gestite correttamente i materiali

Come ben sappiamo, nel gioco possiamo trovare diversi materiali per potenziare le nostre armi ed armature mediante l’infusione. Di ciò si occupa principalmente l’Armaiolo, che (oltre ad altre taglie) vi venderà alcuni oggetti particolarmente interessanti, che potranno essere scambiati attraverso i materiali dei pianeti, lumen e nuclei prodigiosi. La corretta gestione dei materiali e delle infusioni (da non fare in maniera affrettata dilapidando il proprio inventario) è uno degli obiettivi chiave attorno a cui ruota l’intero endgame del gioco.

Entrate in un clan

Anche se per alcuni questo punto può suonare banale, entrare in un clan e trovare dei compagni con cui giocare è la prima cosa che dovreste fare una volta in gioco, dato che avrete accesso a diversi bonus stagionali altrimenti non ottenibili, oltre ad alcune taglie abbastanza succose che vi premieranno con un engramma leggendario e potente. In generale, vi consigliamo di svolgere ogni attività di Destiny 2 in gruppo: non solo perché tutto vi sembrerà più facile, ma anche per portare a termine senza troppe difficoltà le taglie ed ottenere i bonus relativi al clan.

Andate alla ricerca di engrammi eccelsi

Per poter incrementare ulteriormente il vostro potere dovrete riuscire ad entrare in possesso degli Engrammi Eccelsi, ottenibili casualmente dai nemici o dalle varie attività. Sicuramente vi state ponendo esattamente questa domanda: cosa cambia dai normali Engrammi Leggendari? Sostanzialmente quasi nulla, ma l’oggetto in questione vi garantirà un’arma o armatura più alta rispetto al vostro livello attuale di potere una volta che sarete andati a farlo analizzare dal vostro Criptarca. Gli engrammi eccelsi sono fondamentali per superare il “Soft Cap”, ossia il livello di potere raggiungibile con le normali attività quotidiane.

Visitate Xûr ogni venerdì

Una delle caratteristiche più note di Destiny è l’apparizione a cadenza settimanale del misterioso servo dei Nove: Xûr. Egli comparirà su alcune destinazioni ben precise (l’hangar della Torre, la nave di Calus su Nessus, ecc.) e sempre nello stesso punto, dal venerdì e per tutto il fine settimana, lunedì compreso. Xûr vende oggetti utili per completare le proprie collezioni esotiche, chiedendo in cambio una generosa quantità di Frammenti Leggendari. Inoltre, come bonus, offrirà anche un Engramma Predestinato, mediante il quale, ogni settimana, potrete ottenere un’arma o armatura esotica non presente all’interno delle vostre collezioni. Questo engramma non permette di ottenere armature delle altre classi: se avete più di un personaggio e sperate di trovare un determinato oggetto, assicuratevi di aprirlo con quello giusto.

Affrontate i Raid

Seppur possano sembrare delle attività parecchio difficili da portare a termine per i neofiti, le incursioni rappresentano il cardine dell’endgame di Destiny, e le prime tre – il Leviatano e i suoi due raid lair, il Pinnacolo Siderale e il Divora Mondi – sono un ottimo modo per iniziare a impratichirsi coi propri amici. Per farla breve, i raid sono lunghe missioni affrontabili da sei guardiani, molto più difficili della media e che richiedono una spiccata coordinazione di squadra. Disporre di un microfono per parlare con gli altri è quasi obbligatorio, a meno che ogni componente della squadra non sappia a memoria qual è il suo ruolo e cosa deve fare. Non solo i raid sono estremamente remunerativi e al tempo stesso divertenti, ma garantiscono la possibilità di ottenere anche dell’armamento esotico insieme ad alcuni catalizzatori per armi specifiche, come Simulatore Dormiente o Leggenda di Acrius.

Completate Avventure Eroiche e Settori Perduti

Altre attività consigliate per i nuovi giocatori di Destiny 2 sono i Settori Perduti e Avventure Eroiche: ognuno di essi permette diverse strade per far salire il livello del vostro alter ego digitale. Le Avventure Eroiche, oltre ad aumentare la percentuale delle sfide legate ad una destinazione nello specifico, sono affrontabili anche in versione eroica, soprattutto su Mercurio e Marte, e ricompensano con un drop potente (con livello di potere una decina di punti più alto del proprio).

Costruite la vostra build dei sogni

Con le armature 2.0, Bungie ha dato l’opportunità di costruire build ben più profonde e sviluppate rispetto al sistema precedente, offrendo ai giocatori la più totale libertà di scelta sulle modifiche da applicare alla propria armatura. Prima di tutto è consigliabile farmare quante più mod possibili, in modo da avere a disposizione una rosa di perk il più possibile ampia. I bonus più gettonati, fra i quali si annoverano Caricatore Assassino, Furia o Autofuoco, solitamente dipendono dalla tipologia di arma utilizzata: in tal senso, vi consigliamo di farvi un giro su siti come Destiny Tracker o light.gg, che contengono database completi di tutti gli oggetti presenti in gioco, per capire quali bonus fanno al caso vostro.