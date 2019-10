Apex Legends: EA sponsorizza gli streamer su Twitch per promuovere la terza stagione

A partire da mercoledì, una grande quantità di streamer di Twitch, tra cui numerose personalità note nel mondo degli eSports, ha avviato una diretta di Apex Legends per esplorare le novità della terza stagione. Si è trattato, ovviamente, di una strategia da parte di Electronic Arts per creare un po’ di hype nei confronti del titolo battle royale e aumentare i suoi ascolti sulla piattaforma. Questa volta, però, l’approccio all’operazione è stato piuttosto particolare, soprattutto per quanto riguarda gli streamer coinvolti.

Apex Legends: la sponsorizzazione da parte di EA ha coinvolto anche persone estranee al gioco

È normale che, quando si attua una strategia come questa, a ricevere la sponsorizzazione sono i grandi nomi associati al titolo. Non c’è da stupirsi infatti se persone come Michael “Shroud” Grzesiek e Jaryd “Summit1g” Lazar, molto legati ad Apex Legends, siano stati selezionati per promuovere la nuova stagione. EA, tuttavia, non ha voluto fermarsi agli individui già noti, ma ha esteso la sua offerta anche a streamer provenienti da background molto diversi. Ad esempio, Chance “Sodapoppin” Morris è stato sponsorizzato e ha tenuto una diretta sul titolo nonostante sia principalmente un giocatore di World of Warcraft. Allo stesso modo, sono stati coinvolti influencer come “Vader” e Brandon “Seagull” Larned, rispettivamente associati a Grand Theft Auto V e Overwatch, e anche atleti di Fortnite come Nick “NickMercs” Kolcheff, Tim “TimTheTatman” Betar e Dennis “Cloakzy” Lepore. La scelta di far promuovere Apex Legends attraverso streamer con un pubblico così vario ha permesso al gioco di Respawn Entertainment di scalare le classifiche di Twitch e accumulare una grandissima visibilità, rivelandosi quindi un’ottima iniziativa.