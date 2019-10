I linguaggi di programmazione analizzati dall’industria dei videogiochi

L’industria dei videogiochi si esprime sui linguaggi di programmazione. Come? Su Twitter, con un semplice gioco e scambio di opinione in merito al tipo di linguaggio imparato per primo, il più amato, il più odiato e quello indicato per tutti coloro che vogliono buttarsi nella creazione di un videogioco.

Linguaggi di programmazione: parlano gli autori di Celeste e Tanglewood

Nello specifico il gioco è riuscito a coinvolgere diverse personalità dell’industria, tra cui gli sviluppatori di Celeste e Tanglewood. Il C# resta quello più utilizzato, mentre il più odiato varia: Thorson, autore di Celeste, odia JavaScript, mentre Matt Philips di Tanglewood odia Python. Per i principianti, invece, il range di consigli è davvero molto diverso: si parte dal linguaggio proprietario di Game Maker fino ad arrivare all’utilizzo di Unreal Engine con i blueprint.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.

1. First language: DBase III

2. Had difficulties: C++

3. Most used: C++

4. Totally hate: Python

5. Most loved: 68000 assembly

6. For beginners: C# (with a game engine or framework taking care of setup) https://t.co/ZMjSbXMJij — Matt Phillips (@bigevilboss) October 4, 2019

First language: GML

Had difficulties: Prolog

Most used: C#

Totally hate: JavaScript

Most loved: C#

For beginners: GML https://t.co/TC2ye0Lfty — Matt Thorson 🍂 (@MattThorson) October 4, 2019