Concrete Genie: svelato il peso del gioco

Dopo l’entrata in fase gold, oggi scopriamo il peso definitivo delle due versioni di Concrete Genie. Come riportato online, il gioco non necessita di tantissimo spazio libero sui vari hard disk, ma è sempre bene tenere a mente il peso specifico per poterlo giocare al day one.

Concrete Genie: ecco il peso delle due versioni

Il gioco sarà disponibile in standard edition e digital deluxe edition. La prima versione pesa 12.17GB, mentre la seconda (disponibile come intuibile dal nome solamente sul PlayStation Store) peserà ben 24.14GB. Vi ricordiamo, infine, che il titolo sarà compatibile anche con il visore PlayStation VR, con una modalità studiata ad hoc per la realtà virtuale di Sony.