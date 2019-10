PlayStation Now: anche Shuhei Yoshida è un abbonato

Dopo il recente taglio di prezzo e l’aggiunta di nuovi blockbuster al catalogo,anche Shuhei Yoshida è diventato un abbonato PlayStation Now. Il presidente di Sony Worldwide Studios ha infatti ammesso di aver effettuato la sottoscrizione tramite un tweet lanciato nelle scorse ore.

In tanto si sono ovviamente chiesti come mai Yoshida abbia bisogno di pagare il servizio. Lo stesso presidente ha ammesso che neanche per la sua posizione può essere gratuito, dunque è stato praticamente invogliato dal taglio di prezzo deciso dalla stessa società che amministra ad iscriversi. Secondo voi quale sarà il primo gioco che ha provato?

(´-`).。oO(joined PS Now as it has gotten cheaper, thought of downloading PS4 games but started playing ICO on streaming instead. Convenience.)

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 3, 2019