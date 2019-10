Ronaldinho cerca giocatori per un nuovo team eSport

Ronaldinho, ex campione di calcio internazionale che ha militato anche nel Barcellona sta reclutando giocatori per un nuovo team eSport. L’atleta di origini brasiliane è in partnership con SCUF, azienda produttrice di controlli e sta cercando nuovi talenti che entreranno nella sua squadra.

Ovviamente l’ex calciatore ha scelto un nome decisamente iconico per il suo team. La squadra si chiama R10 e al momento c’è ancora tanta incertezza su quale sarà il main game. In molti però sono pronti a puntare su un simulatore calcistico e la scelta sarà tra FIFA 20 ed eFootball PES 2020. Chiaramente al momento c’è ancora molto mistero intorno alla squadra, ma siamo sicuri che verrà svelata davvero tra poco.

