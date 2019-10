Fallout Legacy Collection sarà distribuita solo in UK e Germania

Bethesda ha confermato l’esistenza di Fallout Legacy Collection dopo l’avvistamento su Amazon DE. Ora, il publisher e sviluppatore ha annunciato che il bundle sarà disponibile solamente in due paesi, ovvero il Regno Unito e appunto Germania.

Bethesda ha svelato ufficializzato il bundle tramite un tweet. Confermata la data di uscita, fissata per il 25 ottobre 2019 e svelata anche la box art, che vede il Vault Boy fuori da uno dei rifugi antiatomici della Vault-Tec. Nel cinguettio, infine, viene confermato il lancio esclusivamente nei due paesi poco sopra citati, salvo ovviamente ripensamenti dell’ultima ora per Pete Hines e soci.

'Please stand by' for pre-order in the UK!

A collection of #Fallout titles for PC featuring Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, and Fallout 4 GOTY.

This product will be released on 25th of October in Germany and the UK. pic.twitter.com/O4x28FLAhs

— Bethesda UK (@Bethesda_UK) October 4, 2019