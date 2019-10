Pokémon Spada e Scudo: rivelata la forma Galar di Ponyta?

Durante l’ultimo streaming dedicato a Pokémon Spada e Scudo sono comparsi due pocket monster che potrebbero aver rivelato la forma Galar di Ponyta. Il reveal è avvenuto al termine di una diretta streaming durata 24 ore, che ha solamente mostrato un bosco della regione e diverse creature che passavano davanti allo schermo.

Pokémon Spada e Scudo: di quale tipo sarà il nuovo pocket monster?

Non è ancora chiaro se il pocket monster visto sia effettivamente Ponyta, anche se ovviamente in molti tendono a propendere per questa ipotesi. Resta il fatto che il nuovo mostriciattolo non sembra avere un tipo di classificazione intuibile al volo. Non resta che attendere che Nintendo o Game Freak facciano un annuncio ufficiale in merito.

