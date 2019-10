PlayStation Store| Ottobre è un mese affollato da uscite di grande spessore che lo si voglia o meno, e quel maledettissimo day one è sempre dietro l’angolo. Il nuovo Ghost Recon Breakpoint, l’imminente Concrete Genie e le bombe di fine mese di MediEvil, Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds, che sigleranno la conclusione di un mese ricco di particolari uscite. Ma noi, visto che vi vogliamo tanto bene, vogliamo stuzzicare il vostro portafoglio consigliandovi cinque acquisti da fare in occasione dei nuovi sconti di ottobre attualmente in corso sul PlayStation Store, i quali mettono a disposizione a buon prezzo titoli di grande spessore. Con il catalogo “I giochi di una generazione” la scelta che si presenta questa volta è ricca e variegata: chissà se questa volta riusciremo a convincervi di fare qualche acquisto, nel caso cerchiate un’alternativa alle già ottime uscite del mese corrente. Per i nostri amici cacciatori di trofei, questa è un’altra buona occasione per effettuare qualche recupero sulla propria bacheca dei trofei e degli obiettivi. Dunque, non ci resta che proseguire e soprattutto, vi auguriamo una buona spesa.

PlayStation Store: cinque acquisti da effettuare con gli sconti di ottobre insieme ad un amichevole Spider-Man di quartiere!

Quanto era scontato questo consiglio? Ma per ovvie ragioni, per noi è impossibile non consigliarvi, soprattutto al prezzo di 25,99€ se siete abbonati al PlayStation Plus, Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games. Occhio però, in questo caso ci sentiamo di fornirvi un consiglio extra: l’edizione base del gioco si trova al prezzo sopraindicato, mentre per chi desiderasse anche i contenuti aggiuntivi sinora pubblicati, vi è l’edizione Game of the Year a 34,99€, sempre per gli abbonati al PlayStation Plus. Il lancio su PlayStation 4 avvenuto a settembre 2018 ha siglato uno dei più grandi successi di casa Sony: il titolo sviluppato dagli autori di Ratchet & Clank e Sunset Overdrive, ha ottenuto svariati record tra cui videogioco basato su un cinecomic più venduto di sempre, surclassando il grande operato di Rocksteady e Warner Bros compiuto con Batman Arkham Knight. A cosa è dovuto tale successo? Vi sono svariati fattori, primo tra tutti il momento d’oro del Marvel Cinematic Universe e dell’importanza che i cinecomic oggi hanno assunto nel mondo del cinema, seppur non tutti son d’accordo sul loro valore. Un altro motivo è la popolarità del personaggio, Spider-Man è amato da tutti, anche da chi i cinecomic non interessano – come il sottoscritto – e soprattutto, perché alla fine il prodotto che ne è uscito fuori è altamente soddisfacente. Gameplay stile Batman Arkham, trama per certi versi coinvolgente, con gli acerrimi nemici dell’Uomo ragno pronti a devastare – ancora una volta – la grande mela, un comparto tecnico grafico sbalorditivo e infine, lo spostamento per la città servendosi delle ragnatele. Questi sono alcuni dei motivi per cui ci sentiamo di consigliarvi Marvel’s Spider-Man, un buon prezzo per un ottimo titolo, che può vantare un giudizio quasi universale da pubblico e critica, il che è anche una rarità di questi ultimi tempi. E cosa vogliamo dire trofeisticamente parlando? E’ un titolo alla portata di tutti, che non richiede un tempo immane per l’ottenimento del platino. Storia, combattimento, collezionabili ed esplorazione vengono condensati in una lista trofei ed una corsa verso l’obiettivo stratificata, con un tuffo nelle missioni secondarie e nelle sfide proposte dal gioco. Sicuramente, e soprattutto al prezzo con cui è attualmente in sconto, Marvel’s Spider-Man è un must-have che tutti i possessori di PlayStation 4 devono avviare almeno una volta sulla propria console.

Uncharted The Nathan Drake Collection: una collection da leccarsi i baffi

Uncharted: The Nathan Drake Collection è una delle offerte su cui mettere mano in questi nuovi saldi del PlayStation Store. Ad un prezzo di 12,99€, coloro che non hanno avuto modo di assaporare la celebre serie di Naughty Dog potranno sfruttare questa occasione, portandosi a casa la bellezza di tre titoli rimasterizzati i quali, hanno fatto strada all’ottimo quarto capitolo, che ha siglato la conclusione della serie nel 2016. Uncharted predispone un gameplay d’azione in terza persona, con una componente shooter che in seguito ha trovato una sua evoluzione in The Last of Us. Anche l’esplorazione, seppur lineare, accompagna i giocatori in scenari mistici basati su antiche architetture ed una mitologia che viene man mano narrata a pari passo con gli eventi del presente. A tutto ciò, vi è un cast di personaggi apprezzabile, soprattutto per il carisma del buon Nathan Drake, che vivrà in prima persona le avventure ricche d’azione. Insomma, quella di Uncharted è una delle saghe che ha segnato la scorsa generazione di Sony, raggiungendo l’apice con il secondo capitolo, ritenuto ancora oggi il migliore della serie, seppur vi sia una disputa anche col quarto capitolo. Trofeisticamente parlando, la collection è un’occasione ghiotta per tutti i cacciatori di trofei: parliamo di tre platini la cui difficoltà rientra negli standard più comuni. Per tutti i capitoli, è necessario completare la storia alla massima difficoltà, a cui si aggiungono alcuni obiettivi legati alle uccisioni con determinate armi e azioni specifiche. A questi si aggiungono i tantissimi collezionabili da raccogliere nei tre giochi; il tutto si concluderà con la modalità speedrun che richiederà di completare alcuni livelli entro un tempo prestabilito. Fortunatamente, al contrario delle versioni PlayStation 3, non vi saranno trofei dediti al comparto multigiocatore, componente non inclusa nelle edizioni remastered su PlayStation 4.

Gravity Rush Remastered: Una storia a gravità zero

Una combo direttamente dal mercato nipponico quasi imperdibile: Gravity Rush Remastered a 9,99€ e Gravity Rush 2 a 14,99€, per un totale di 24,98€ sul PlayStation Store. Quella di Gravity Rush è una serie non molto conosciuta dal grande pubblico, eppure il potenziale ludico non le manca anzi, riserva delle meccaniche di gioco intriganti. Nei panni della tenera Kat, i giocatori possono sfruttare i poteri gravitazionali della ragazza per esplorare e combattere, e soprattutto, lanciare oggetti e persone ovunque si voglia e affrontare i nemici in diversi modi. Gravity Rush, nelle sue due iterazioni, propone un gameplay dinamico grazie alla possibilità di combinare le abilità gravitazioni, come la possibilità di poter poggiare i piedi su qualsiasi superficie da qualsiasi angolazione, aumentando in questo modo anche la profondità dell’esplorazione e del level design. Tutti i pregi del primo Gravity Rush vengono amplificati nel suo diretto seguito, il quale propone una direzione artistica affascinante grazie anche alla varietà dei livelli, costruiti ad hoc per sfruttare le potenzialità del gameplay. Se non avete mai giocato la serie da noi proposta, evitiamo di farvi anticipazioni sulla storia, ma possiamo assicurarvi che non presenta alcun tipo di complicazione nella comprensione degli eventi. Ad ogni modo, il primo capitolo, se confrontato col suo successore, non offre una grande mole di contenuti, se non una buona quantità di missioni secondarie e boss segreti. In Gravity Rush 2 l’esperienza di gioco è stata allargata con qualche attività secondaria extra, insieme a qualche dungeon extra dal livello di difficoltà aumentato. Trofeisticamente parlando, i due capitoli vantano di una corsa al platino molto simile tra loro: storia, missioni secondarie, abilità da sbloccare, elementi che li accomunano. Gravity Rush 2 però inviterà i giocatori ad esplorare le miniere, dove potranno affrontare nemici extra e boss unici per mettere alla prova le proprie abilità. Il tutto si riduce ad un buon quantitativo di ore da passare in compagnia di Kat, soprattutto quando si tratta di una raccolta dei collezionabili.

Horizon Zero Dawn: quando la tecnologia prevale sull’uomo

Nel 2017 Horizon: Zero Dawn ha guidato l’anno delle esclusive PlayStation 4, ed è disponibile sul PlayStation Store ad una cifra di 14,99€. Ad oggi, l’opera di Guerrilla Games ha riscosso un gran successo da parte del pubblico seppur, sotto alcuni aspetti, non ha convinto proprio tutti, soprattutto per quanto riguarda la narrazione. Sul fronte ludico, Horizon prende spunto da meccaniche già esistenti e le integra all’interno di un contesto post-apocalittico fantascientifico, dove la tecnologia si è impadronita del mondo conosciuto rilegando l’umanità a piccoli pezzi di terra pacifici. Eppure, l’umanità non smette di lottare, sia con se stessa che con le macchine, le quali hanno preso sembianze di animali preistorici. La peculiarità dell’esclusiva PlayStation 4 è il suo concept: gli animali robotici sono stati realizzati con cura e minuzia, con atteggiamenti da prede o predatori che non tarderanno ad attaccarci qualora rappresentassimo una minaccia. Anche il massiccio open world post-apocalittico, i cui rimasugli della vecchia società fanno da background narrativo, si presenta variegato e ricchi non soltanto di scorci da assaporare con una modalità foto ben architettata, ma anche di attività da completare come cacce e missioni secondarie di vario tipo. Il comparto grafico, nel 2017, si rivelò come un qualcosa di ammaliante per certi versi, seppur tale bellezza estetica venne in seguito surclassata dalle nuove uscite tra cui l’incredibile God of War di Santa Monica Studios. In ambito trofeistico, Horizon: Zero Dawn permette ai cacciatori di assaporare interamente dell’offerta contenutistica del gioco. Oltre al completamento della storia, e dell’ottenimento di un vero finale, i giocatori si lanceranno nel mondo devastato dalle macchina in cerca di collezionabili, sfide ed esplorazione, oltre al naturale raggiungimento del livello massimo della bella Aloy. Un platino alla portata di tutti per un’esperienza di gioco piuttosto gradevole da consumarsi nel giro di un buon ammontare di ore di gioco.

Infamous Second Son: Gioco di luci a Seattle



Con Infamous: Second Son Sucker Punch ha dato il via all’attuale generazione di console nel lontano 2014, proponendo a conti fatti una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate dal pubblico. In seguito, il team attualmente a lavoro su Ghost of Tsushima, ha proposto al pubblico Infamous: First Light, prequel di Second Son con protagonista la ribelle Fetch, in offerta a 5,99€ sul PlayStation Store. La ragazza vanta dei poteri Neon, i quali amplificano velocità e potenza d’attacco, ma nonostante ciò il gameplay rimane pressoché invariato. Seppur sia ambientato con lo stesso setting e combat system del gioco principale, First Light massimizza le potenzialità del motore grafico, mettendo in scena un gioco di luci stupefacente. La corsa verso l’ottenimento del platino è molto simile a quella di Second Son: trama e gameplay in primo piano, a seguire svariati obiettivi sono legati al compimento di attività secondarie, come le gare Lumen e sfide di sopravvivenza a punteggio nella prigione di massima sicurezza. Ovviamente non mancano i collezionabili e qualche obiettivo legato alle uccisioni, il tutto si condenserà in una decina di ore di gioco.

Bonus! Gli sconti del PlayStation Store propongono ottimi prezzi su titoli altrettanto interessanti e di vario genere, tra questi spicca Project Cars 2, simulatore automobilistico di Slightly Mad Studios disponibile ad un prezzo di 14,99€! Per gli amanti dei JRPG, Persona 5 Ultimate Edition, edizione comprensiva di tutti i contenuti scaricabili sinora pubblicati, è disponibile a 24,99€! Se invece siete alla ricerca di un’esperienza cinematografica di ottima qualità, The Order 1886 a 9,99€ farà al caso vostro. Infine, per i giocatori più competitivi, Overwatch Legendary Edition a 19,79€ è un’occasione da non farsi sfuggire.