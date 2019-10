Red Dead Redemption 2: già annunciata la prima mod per PC

Annunciato per PC solamente nelle precedenti 24 ore, Red Dead Redemption 2 può già contare sulla prima mod multiplayer. A dare l’annuncio dello sviluppo è FiveM, gruppo di modder che ha già svelato anche quando la mod sarà disponibile.

Chiamata RedM, la mod permetterà ai giocatori di sfruttare alcune caratteristiche avanzate, come ad esempio il roleplay, alcune gare di cavalli, il deathmatch e molto altro. La finestra di lancio è prevista per il 5 dicembre, esattamente un mese dopo l’uscita del titolo e in concomitanza con l’arrivo su Steam.

We're announcing RedM for Red Dead Redemption 2 on PC, to be launched around a month from the PC release (definitely in time for the holiday season!), assuming no crazy DRM obstacles.

Visit our minisite for more information: https://t.co/HOlSWKnbmW

