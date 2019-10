Bully 2 era in sviluppo ma poi è stato cancellato, secondo un rumor

Stando ad una fonte anonima, Bully 2 era effettivamente in sviluppo ma Rockstar Games decise di fermare il tutto. I motivi dietro lo stop? Semplicemente il gioco sembrava non riuscire ad ingranare, probabilmente a livello di design.

Del titolo era stata prodotta una sorta di pre-alpha, con tanto di elementi open world. Il team di sviluppo però prese la decisione di fermare il tutto, dando così lo stop ai lavori e dirottando il personale al lavoro su altri progetti. Secondo la fonte anonima, lo stop venne deciso tra il 2010 e il 2014: il gioco sarebbe stato infatti destinato a PlayStation 3 e Xbox 360. Se questa indiscrezione venisse confermata, vorrebbe dire che il titolo non è effettivamente in sviluppo.

