Ghostbusters The Video Game Remastered: ecco il trailer di lancio

Come promesso, Saber Interactive è riuscita a lanciare su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch Ghostbusters The Video Game Remastered. Il titolo è disponibile in queste ore sulle piattaforme citate e insieme al debutto, il publisher ha pubblicato anche il trailer di lancio.

Ghostbusters The Video Game Remastered: un piccolo sguardo al gameplay

Il trailer di lancio, disponibile in calce alla notizia, alterna qualche cutscene a vere e proprie scene di gameplay. Il tutto mostra come il gioco sia stato effettivamente riprogettato per l’attuale generazione, anche se a livello di gameplay non cambia poi molto: i giocatori sono infatti chiamati a liberare il mondo dai fantasmi. Vi lasciamo al filmato, disponibile come di consueto in calce alla notizia: buona visione!