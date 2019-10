Ultima Online: il lead designer lavora ad un nuovo MMO

Ralph Koster, il lead designer di Ultima Online, ha aperto un nuovo studio di sviluppo. Chiamato Playable Worlds, la nuova software house è al lavoro su un progetto decisamente ambizioso, che ha saputo attirare l’attenzione di diversi investitori, permettendo la raccolta dei primi fondi per dare il via ai lavori.

Ultima Online: ecco il nuovo progetto di Koster

Koster ha dichiarato di essere al lavoro su un massive multiplayer world, ovvero un MMO, con elementi sandbox. Oltre a lui, nel team sono presenti anche ex sviluppatori e artisti di Disney, Marvel e Sony Online Entertainment. Nel reparto artistico, infine, svetta la presenza di Mat Broome, che ha lavorato come illustratore per Marvel e DC Comics e come art director in Planetside 2.

Il team di sviluppo al momento non vuole specificare a che punto procedono i lavori, ma il primo round di investimenti ha fruttato l’incredibile cifra di 2,7 milioni di Dollari.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.