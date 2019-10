The Witcher 3: i contenuti dell’edizione fisica per Nintendo Switch

Negli Stati Uniti d’America, Walmart ha rotto il day one di The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition per Nintendo Switch. In tantissimi giocatori hanno già acquistato la loro copia, diffondendo online il contenuto al suo interno. E come da tradizione CD Projekt RED, all’interno della confezione sono presenti alcuni, piacevoli omaggi.

The Witcher 3: ci sono anche gli adesivi

All’interno della confezione è presente il gioco, un set di adesivi, un Compendium sull’universo della serie e una mappa del mondo di gioco. La scheda di gioco include anche le due espansioni, ovvero Hearts of Stone e Blood and Wine, insieme ai 16 DLC cosmetici rilasciati nel 2015, anno di debutto del titolo.

