Luigi’s Mansion 3: ecco la statua in PVC

First 4 Figures e Nintendo hanno stretto una nuova partnership per Luigi’s Mansion 3. Il nuovo accordo commerciale ha portato alla realizzazione di una statua in PVC, che sarà disponibile per il pre-order solamente a partire dal prossimo 11 ottobre 2019.

Luigi’s Mansion 3: uno sneak peek della statua

Al momento First 4 Figures non ha ancora divulgato tutti i dettagli della statua ma lo farà quando si apriranno i pre-order. Per ora è stato pubblicato solamente un breve sneak peek, che mostra alcuni dettagli come la posa del protagonista e i colori vivi e brillanti. L’anteprima è stata diffusa sotto forma di video, che potete trovare come di consueto in calce alla notizia. Vi ricordiamo, infine, che il titolo arriverà il giorno di Halloween.