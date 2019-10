Borderlands 3: ecco la Xbox One X a tema, riservata ad un contest USA

Microsoft e Gearbox hanno deciso di lanciare una speciale Xbox One X dedicata a Borderlands 3. La console purtroppo non è in vendita ed è riservata ad un contest organizzato su Twitter, a cui possono partecipare solamente i giocatori residenti negli Stati Uniti d’America.

Borderlands 3: ecco la console speciale

La speciale Xbox One X vede la famosa effige del gioco stampata sulla parte superiore. Sul lato invece è presente il titolo del gioco e il tutto è arricchito da colori veramente psichedelici. Nessuna personalizzazione, invece, per il pad: come è possibile vedere dalla foto in calce alla notizia si tratta del classico pad nero venduto in bundle con la console.

