Sword Art Online Alicization Lycoris: il gameplay di Asuna

Dopo il trailer del Tokyo Game Show 2019, Bandai Namco torna a mostrare Sword Art Online Alicization Lycoris. Lo fa con un video di gioco, che mostra Asuna per la prima volta sul campo di battaglia.

Sword Art Online Alicization Lycoris: ecco il gameplay di Asuna

Il gameplay di Asuna è stato mostrato in occasione del Dengeki Bunko Fall Festival di Tokyo, in una diretta streaming dedicato al gioco. Purtroppo al momento non è ancora chiaro quale sarà il suolo di Asuna, ma siamo sicuri che Bandai Namco tornerà a breve sul gioco, considerando che la finestra di lancio è fissata per il 2020. Vi lasciamo al filmato, che trovate in calce alla notizia: buona visione.