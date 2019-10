PlayStation 4 terminerà il supporto all’app di Facebook?

PlayStation 4 potrebbe a breve mettere fino al supporto all’app di Facebook. Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale in merito e si tratta solamente di un rumor, che nasce da una dichiarazione del supporto ufficiale della console Sony in territorio asiatico.

PlayStation 4: ecco tutte le informazioni sul rumor

Il tutto è partito da una conversazione su Facebook con l’assistenza asiatica ufficiale della console. L’utente non riusciva a connettersi e il team di assistenza ha dichiarato che Sony interromperà il supporto all’app del social network a partire da domani, lunedì 7 ottobre. Ultimamente diversi altri utenti hanno avuto altri errori utilizzando proprio Facebook, dunque non è escluso che effettivamente il supporto si stia per interrompere, almeno in Asia.

