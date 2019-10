Xbox One S All Digital in bundle con Fortnite?

Microsoft potrebbe a breve lanciare un nuovo bundle di Xbox One S All Digital. L’indiscrezione proviene da un rivenditore del Regno Unito, che ha messo a listino il nuovo pacchetto che include anche una versione digitale di Fortnite.

Xbox One: ecco i dettagli e la data di uscita del pacchetto

Stando a listino e alle immagini del rivenditore, il nuovo pacchetto includerà la console in versione da 1TB e tre giochi: Minecraft, Sea of Thieves e Fortnite. La data di lancio è prevista per il 14 ottobre 2019, almeno in UK. Restiamo ovviamente in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Microsoft per saperne di più. Vi invitiamo a prendere dunque questa notizia con le pinze: vi aggiorneremo in caso di maggiori informazioni

Per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.