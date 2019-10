Indivisible: svelato il peso del gioco

In dirittura d’arrivo tra pochissimi giorni, Indivisible torna a far parlare di sé dopo l’opening ufficiale divulgata nelle scorse settimane. Questa volta il gioco di 505 Games e sviluppato da Lab Zero torna sotto i riflettori per via della sua dimensione.

Indivisible: peso differente per PS4 e Xbox One

Il gioco di casa Lab Zero peserà circa 5.26GB su PlayStation 4, mentre invece per la console di casa Microsoft, ovvero Xbox One, si potrà risparmiare qualcosina. Il peso del titolo è infatti pari a 4.32GB. Oltre all’edizione digitale il titolo riceverà anche un’edizione fisica e sarà disponibile anche per PC e Nintendo Switch.