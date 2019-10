Ni No Kuni immaginato in pixel art è bellissimo

Come sarebbe il primo Ni No Kuni in versione pixel art? La stessa domanda deve essersela posta anche PlayStation, che ha affidato a Dutton Films la realizzazione di un corto basato sugli eventi del primo gioco. Corto che ovviamente è stato prodotto interamente in pixel art.

Ni No Kuni: ecco l’incredibile video

Il filmato prende tutta la storia e gli eventi del primo capitolo e li trasforma in un corto da 10 minuti, disponibile su YouTube. Il lavoro? Ovviamente fantastico. Tutto, dall’art direction alle musiche rende davvero tanto e ci fa immaginare una versione giocabile interamente realizzata con la pixel art. E chissà se dopo il successo della remastered in Level-5 non ci stiano pensando per davvero di poter fare qualcosa del genere. Vi lasciamo al filmato, disponibile in calce alla notizia: buona visione.