Microsoft: brevetto mostra un tappeto per la VR

Un recente brevetto Microsoft scovato dai colleghi di Endgadget rivela che la compagnia sarebbe ancora interessata alla realtà virtuale. Al suo interno viene illustrato nel dettaglio il prototipo di uno speciale tappetino da utilizzare durante le sessioni di gioco in VR.

Nel documento viene quindi descritto nel dettaglio l’ipotetico accessorio e le sue funzionalità. In base a quanto riportato il tappetino sarebbe dotato di vari sensori che il casco del giocatore utilizzerebbe per stabilire una zona di sicurezza. In questo modo si impedirebbe all’utente di urtare gli oggetti che lo circondano in maniera decisamente accurata, ma non solo, dato che il brevetto specifica che il prodotto in questione potrebbe perfino restituire un feeback tattile tramite una vibrazione dello stesso. Oltre a ciò il tappeto sarebbe composto da varie sezioni assemblabili, in modo da adattarsi anche a stanze meno spaziose.

Microsoft potrebbe implementare la realtà virtuale su Xbox

Infine il file informa che “in alcuni casi il dispositivo di calcolo potrebbe prendere la forma di una console e il visore potrebbe essere periferico a questa console”. Tale dichiarazione ribadirebbe ulteriormente il desiderio di Microsoft di implementare la VR sui prodotti Xbox, magari partendo dalla futura Project Scarlett. Non rimane quindi altro che attendere chiarimenti in merito alla faccenda da parte dell’azienda e sperare per il meglio.