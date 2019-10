Joker: una scena del lungometraggio omaggia Heath Ledger

Joker, il nuovo film di Phillips sul villain DC (qui la nostra video recensione), presenta una resa alternativa del clown del crimine, che è interpretata magistralmente dal talentuoso Joaquin Phoenix che offre al pubblico una performance di gran classe. Nonostante non ci sia nessun collegamento con le precedenti incarnazioni del personaggio, un piccolo omaggio ad uno specifica versione del Joker è presente. Vi avvisiamo che qua sotto faremo uno spoiler sul lungometraggio, quindi se non avete visto l’opera, vi consigliamo di non proseguire.

Joker: il piccolo tributo

Il sito ComicBook, infatti, ha fatto notare che la sequenza in cui Arthur Fleck è nella macchina (con in sottofondo la strepitosa White Room dei Cream) della polizia, in quanto è stato arrestato, è molto simile ad una scena analoga del Cavaliere Oscuro, dove Heath Ledger non era ammanettato nei sedili posteriori, ma aveva il controllo della vettura. In entrambe le sequenze, inoltre, si vede sullo sfondo una Gotham devastata, per motivi diversi certo, ma sempre nel caos più totale. Un tributo curioso, non trovate?