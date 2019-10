Star Wars IX: mostrato il look del personaggio interpretato da Dominic Monaghan

Star Wars IX, il capitolo finale dei 9 film incentrati sulla storia degli Skywalker, arriverà questo dicembre nelle sale, con una trama prevalentemente incentrata sul rapporto tra Rey e Kylo-Ren. Tra le new entries del cast del lungometraggio vi è anche Dominic Monaghan, noto per essere apparso sia nella trilogia de Il Signore degli Anelli che in Lost, serie creata da J.J. Abrams, il quale dirigerà questa opera di Guerre Stellari.

Star Wars IX: una nuova figura

Nonostante l’attore si fosse candidato per partecipare a Il Risveglio della Forza, il filmaker ha voluto inserirlo in questo episodio conclusivo. Qualche ora fa, tramite un’immagine che ha postato il divo su Twitter (che trovate qui sotto all’articolo), possiamo vedere l’estetica del personaggio che interpreterà Monaghan, anche se non sappiamo nulla della sua parte. La figura, a giudicare dagli abiti, sembra appartenere alla Resistenza galattica ed è molto probabile che darà una mano ai protagonisti a sconfiggere il Primo Ordine. Vedremo tra qualche mese il suo ruolo effettivo all’interno della realizzazione.